TotalEnergies: développe son partenariat avec Valeo information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 12:55









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Valeo annoncent le renforcement de leur partenariat en vue de développer des solutions innovantes pour optimiser la performance des batteries de véhicules électriques tout en réduisant l'empreinte carbone du véhicule. Cette annonce a été faite à l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris.



Ce partenariat concerne en particulier le développement d'une solution innovante de refroidissement pour les batteries des véhicules électriques et l'amélioration et l'optimisation du véhicule électrique du futur grâce à un fluide unique.



' Le partenariat entre TotalEnergies et Valeo innove dans la gestion thermique des batteries et des véhicules électriques en utilisant des fluides immersifs qui permettent une recharge très rapide tout en préservant la durée de vie des batteries. Ces innovations contribuent non seulement à l'amélioration des performances des véhicules électriques, mais aussi à leur sécurité et à la réduction de leur empreinte carbone ', a déclaré Marie-Noëlle Sémeria, Directrice R&D de TotalEnergies.





