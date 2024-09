Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: deux centrales solaires démarrées au Texas information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir mis en service Danish Fields et Cottonwood, deux centrales solaires géantes avec stockage par batteries situées dans le sud-est du Texas, de nouveaux projets représentant d'une capacité combinée de 1,2 GW.



Il précise que 70% de la capacité solaire de Danish Fields est adossée à des contrats de vente d'électricité à long terme (CPPA) avec des acteurs industriels et que les 30% restants soutiendront la décarbonisation de ses propres sites industriels locaux.



La production d'électricité de Cottonwood est quant à elle adossée à des contrats CPPA signés à long-terme avec LyondellBasell et Saint-Gobain afin d'accompagner leurs efforts de décarbonation.





