 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 798,94
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies détient une participation de 10 % dans le projet Rio Grande LNG Train 4
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 09:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le projet Train 4, contexte américain, déclaration de la direction tout au long du document)

TotalEnergies TTEF.PA va prendre une participation de 10 % dans une coentreprise avec le producteur de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O pour une quatrième usine de liquéfaction , connue sous le nom de train, du projet Rio Grande LNG au Texas, a déclaré mercredi.

Les développeurs de gaz naturel liquéfié bénéficient d'un environnement réglementaire plus favorable grâce à la décision du président américain Donald Trump de lever un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation.

Mardi, NextDecade a pris une décision finale d'investissement positive sur le train 4, qui devrait être mis en service en 2030 et dont la capacité de production de gaz naturel liquéfié devrait atteindre près de 6 millions de tonnes par an.

L'installation d'exportation de Rio Grande devrait atteindre une capacité totale d'environ 24 millions de tonnes par an.

"Ce projet, dont nous prendrons 1,5 million de tonnes par an, renforce notre capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié à partir des États-Unis", a déclaré Stéphane Michel, directeur de la division Gaz, énergies renouvelables et électricité de TotalEnergies.

En outre, TotalEnergies détiendra indirectement près de 7 % du train 4 en tant qu'actionnaire à hauteur de 17,1 % de NextDecade, a indiqué la société dans un communiqué.

Le train 4 sera financé à hauteur de 40 % par des fonds propres et de 60 % par de la dette, selon TotalEnergies.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEXTDECADE
9,9350 USD NASDAQ -1,54%
Pétrole Brent
66,88 USD Ice Europ +0,53%
Pétrole WTI
63,08 USD Ice Europ +0,48%
TOTALENERGIES
52,6300 EUR Euronext Paris -0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank