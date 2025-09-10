TotalEnergies détient une participation de 10 % dans le projet Rio Grande LNG Train 4

(Ajout de détails sur le projet Train 4, contexte américain, déclaration de la direction tout au long du document)

TotalEnergies TTEF.PA va prendre une participation de 10 % dans une coentreprise avec le producteur de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O pour une quatrième usine de liquéfaction , connue sous le nom de train, du projet Rio Grande LNG au Texas, a déclaré mercredi.

Les développeurs de gaz naturel liquéfié bénéficient d'un environnement réglementaire plus favorable grâce à la décision du président américain Donald Trump de lever un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation.

Mardi, NextDecade a pris une décision finale d'investissement positive sur le train 4, qui devrait être mis en service en 2030 et dont la capacité de production de gaz naturel liquéfié devrait atteindre près de 6 millions de tonnes par an.

L'installation d'exportation de Rio Grande devrait atteindre une capacité totale d'environ 24 millions de tonnes par an.

"Ce projet, dont nous prendrons 1,5 million de tonnes par an, renforce notre capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié à partir des États-Unis", a déclaré Stéphane Michel, directeur de la division Gaz, énergies renouvelables et électricité de TotalEnergies.

En outre, TotalEnergies détiendra indirectement près de 7 % du train 4 en tant qu'actionnaire à hauteur de 17,1 % de NextDecade, a indiqué la société dans un communiqué.

Le train 4 sera financé à hauteur de 40 % par des fonds propres et de 60 % par de la dette, selon TotalEnergies.