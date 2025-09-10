 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 806,43
+0,74%
TotalEnergies détient une participation de 10 % dans le projet Rio Grande LNG Train 4
10/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TotalEnergies TTEF.PA va prendre une participation de 10 % dans la coentreprise avec le producteur de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O pour une quatrième usine de liquéfaction , connue sous le nom de train, du projet Rio Grande LNG au Texas, a déclaré mercredi.

En outre, TotalEnergies détiendra indirectement près de 7 % du train 4 en tant qu'actionnaire à hauteur de 17,1 % de NextDecade, a indiqué TotalEnergies dans un communiqué.

