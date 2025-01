TotalEnergies: des batteries Saft pour les robots Mirokaï information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Saft, la filiale de TotalEnergies spécialisée dans les batteries, annonce avoir signé avec Enchanted Tools un contrat portant sur la fourniture de blocs de batteries rechargeables pour la nouvelle génération de robots Mirokaï.



Fabriqués sur mesure dans son usine de Poitiers et basés sur sa toute dernière technologie lithium-ion, ces blocs de batteries permettent d'alimenter pendant huit heures les robots Mirokaï développés par Enchanted Tools.



Le concept Mirokaï a été élaboré pour faire face à la flambée de la demande de robots humanoïdes, notamment en hôpitaux. Des fonctionnalités d'IA leur permettent notamment d'interagir avec les utilisateurs et de s'orienter de manière autonome.



À l'heure actuelle, Saft a fourni des blocs de batteries à 28 prototypes de robots Mirokaï. Cependant, la production devrait croître rapidement en 2026 pour répondre à l'objectif d'Enchanted Tools de 100.000 robots humanoïdes au cours des 10 prochaines années.





Valeurs associées TOTALENERGIES 54,54 EUR Euronext Paris +1,00%