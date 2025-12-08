France: "choc de simplification" dans les noms des terminaux de l'aéroport Charles-de-Gaulle

( AFP / CHRIS DELMAS )

Fini les 2A, 2B et 2G qui désorientaient certains passagers: les terminaux de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle vont être rebaptisés d'un seul chiffre, de 1 à 7, un "choc de simplification" effectif en mars 2027, a révélé lundi le gestionnaire de l'installation.

A l'heure actuelle, les terminaux du premier aéroport français, principale porte d'entrée dans le pays, portent des noms allant de 1, le premier de la plateforme inauguré en 1974, à 3, avec de multiples déclinaisons du 2 sur des bâtiments différents: 2A, 2B, 2C, 2F, et même 2EK, 2EL, 2EM...

Selon le Groupe ADP (ex-Aéroports de Paris), "plusieurs passagers, en particulier internationaux et en correspondance, remontent des difficultés, dans les différentes évaluations clients, pour s'orienter et se retrouver dans l'aéroport", qui a accueilli en 2024 quelque 70 millions de voyageurs.

L'objectif des nouvelles dénominations est de rendre les déplacements "parfaitement intuitifs pour tous les passagers, en particulier ceux en correspondance, ce qui concerne plus de 30% des passagers quotidiens" utilisant la plateforme, a fait valoir ADP dans un communiqué.

Désormais, "les terminaux porteront seulement un chiffre et non plus un chiffre et/ou une lettre" et "la numérotation des terminaux suivra le flux emprunté par les passagers arrivant par la route et le RER".

Ainsi, le terminal 1 gardera son nom, mais "chaque terminal ensuite disposera d’un numéro, dans l’ordre croissant", jusqu'au 7. A titre d'exemple, l'actuel 2E s'appellera le 5 et le 2F le 6.

Les salles d'embarquement, une fois passés les contrôles de sécurité, recevront quant à elles des lettres distinctes.

L'échéance de mars 2027 a été choisie par ADP pour coïncider avec l'ouverture prévue de la ligne ferroviaire directe CDG Express, qui reliera Paris-Charles-de-Gaulle à la Gare de l'Est à Paris en 20 minutes, toutes les 15 minutes.

ADP, contrôlé à 50,6% par l'Etat, a fait valoir que ce chantier entraînerait le changement ou l'installation de 3.000 panneaux dans les terminaux et 600 dans les parkings, outre 250 "objets de signalisation routière".

L'entreprise a aussi promis que ce "big bang" constituerait le "point de départ d'une transformation complète du parcours passagers dans les prochaines années".