TotalEnergies dépose sa demande de permis pour son projet éolien offshore de grande envergure

Huit mois après l'attribution du projet par l'État, la société de projet Centre Manche Energies (détenue à 100% par TotalEnergies) a déposé la demande d'Autorisation Unique du projet de parc éolien en mer d'une capacité de 1,5 GW et situé au large de la Normandie.

Conformément aux exigences réglementaires, le dossier comprend notamment les études techniques et environnementales nécessaires, une conception préliminaire du parc, et le programme envisagé d'installation. L'étude d'impact environnemental a été élaborée en intégrant les conclusions des études précitées, les échanges réguliers avec les services de l'État ainsi que les contributions recueillies dans le cadre de la concertation menée avec les parties prenantes régionales.

La procédure d'autorisation entre désormais dans une nouvelle phase avec les étapes de complétude puis d'instruction par les services de l'État. Centre Manche Énergies poursuivra en parallèle la concertation engagée avec les élus, les associations environnementales, les usagers de la mer et le grand public afin d'assurer la bonne intégration du projet dans le territoire normand.

Un projet d'électricité majeur pour la France

Situé à plus de 40 km des côtes normandes, il s'agira du plus grand projet d'énergie renouvelable jamais développé en France. Une fois construit, il produira environ 6 TWh/an et alimentera en électricité verte l'équivalent de plus d'1 million de foyers français.

Le projet représente un investissement de 4,5 milliards d'euros et générera de fortes retombées économiques pour la Région Normandie. Jusqu'à 2 500 personnes seront employées pendant les trois années de construction et TotalEnergies compte également mobiliser le tissu économique local qui a déjà développé des compétences dans le domaine de l'éolien offshore.

Le projet bénéficiera également à l'industrie européenne, TotalEnergies ayant l'intention de s'approvisionner principalement auprès de fournisseurs européens, notamment en matière d'éoliennes et de câbles électriques.