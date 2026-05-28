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TotalEnergies dépose le permis pour son projet éolien géant en Normandie
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 09:10

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies

Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies

TotalEnergies a annoncé ‌jeudi que Centre Manche Energies, société de projet détenue ​à 100% par le géant pétrolier et gazier, a déposé la demande d'Autorisation Unique pour son projet éolien ​offshore géant prévu au large des côtes normandes.

"Le projet représente un investissement ​de 4,5 milliards d'euros ⁠et générera de fortes retombées économiques pour la Région ‌Normandie", selon un communiqué de TotalEnergies.

Le groupe avait annoncé en septembre dernier avoir remporté ​l’appel d’offres éolien ‌en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, ⁠construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), le plus grand projet d’énergie renouvelable ⁠de France.

"Nous entendons ‌poursuivre le développement de ce projet compétitif ⁠et créateur de valeur sur le territoire normand, ‌qui permettra de fournir une électricité renouvelable ⁠à près d'un million de foyers français", a ⁠déclaré Thierry ‌Muller, directeur du projet Centre Manche Energies.

La prochaine phase ​de la procédure d’autorisation ‌entre portera sur les étapes de complétude puis d’instruction par les services de ​l’État, ajoute TotalEnergies dans le communiqué.

L'énergéticien français précise qu'il fera appel à jusqu'à 2.500 employés ⁠durant les trois années de construction et compte tirer parti des compétences techniques acquise dans cette région, qui a déjà été le terrain pour des projets dans le domaine de l'éolien offshore.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)

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11 commentaires

  • 28 mai 10:44

    Tant que l'on est incapable de stocker d'une manière efficiente cette production inutile de persévérer dans cette direction.

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