TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FRANCE : TOTALENERGIES DÉMOBILISE SON TERMINAL MÉTHANIER FLOTTANT AU HAVRE
Texte original https://tinyurl.com/adb9vn3f Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
TotalEnergies SE TTEF.PA :
* FRANCE : TOTALENERGIES DÉMOBILISE SON TERMINAL MÉTHANIER FLOTTANT AU HAVRE
Texte original https://tinyurl.com/adb9vn3f Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
|4,55 USD
|NYMEX
|0,00%
|62,14 USD
|Ice Europ
|-1,94%
|57,62 USD
|Ice Europ
|-2,14%
|55,8300 EUR
|Euronext Paris
|-0,11%
(AOF) - En 2022, lorsque l'Europe a connu une crise énergétique majeure à la suite de la très forte baisse des importations de gaz en provenance de Russie, la France a dû accroître ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) pour assurer sa sécurité d'approvisionnement ... Lire la suite
Avec son influence, son autorité, Vincent Bolloré contrôlait-il de fait Vivendi lors de sa scission en 2024? Non, a plaidé mardi son avocat devant la Cour de cassation. A l'inverse, des actionnaires minoritaires ont estimé son contrôle bien effectif, dans un "théâtre ... Lire la suite
PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron a confirmé mardi que le service national universel (SNU) qui concerne les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans allait prendre prochainement une "nouvelle forme", qu'il n'a pas détaillée. "J'aurai l'occasion de l'évoquer dans les ... Lire la suite
Quatre nouveaux suspects originaires de la région parisienne ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du Louvre, a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau, dans un communiqué. Les suspects, deux hommes âgés de 38 et 39 ans et ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer