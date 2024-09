Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: démarrage d'un champ gazier en Argentine information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ gazier de Fenix, situé à 60 kilomètres des côtes de la Terre de Feu, dans le sud de l'Argentine, un démarrage 'en avance sur le calendrier, deux ans seulement après la décision finale d'investissement'.



Ce champ fait partie de la concession Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), dans laquelle TotalEnergies détient une participation opérée de 37,5%, aux côtés de ses partenaires Harbour Energy (37,5%) et Pan American Energy (25%).



D'une capacité de production de 10 millions de mètres cubes par jour, soit 70.000 barils équivalent pétrole par jour, le développement de Fenix comprend une nouvelle plateforme entièrement automatisée et raccordée aux installations existantes de la concession CMA-1.



Le gaz produit sur Fenix est acheminé par un gazoduc sous-marin de 35 kilomètres jusqu'à la plateforme de Véga Pleyade, opérée par TotalEnergies, puis traité à terre sur les installations de Río Cullen et de Cañadon Alfa, également opérées par la compagnie.





