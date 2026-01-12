TotalEnergies: Contrat pour le permis d’exploration du bloc 8 au Liban avec Eni et QatarEnergy

Logo de TotalEnergies à Nantes

TotalEnergies a annoncé vendredi la ‍signature d'un contrat avec les autorités libanaises, en partenariat ‌avec Eni et QatarEnergy, pour entrer dans le ​permis d’exploration du bloc ⁠8, au large du Liban.

La participation de TotalEnergies, ⁠opérateur ‍du projet, s'élève à ⁠35%, celles d'Eni et QatarEnergy à 35% et 30% ​respectivement, selon un communiqué du géant pétrolier et gazier.

"Bien ⁠que le forage ​du puits Qana sur le ​bloc 9 ​n’ait pas donné de ​résultats positifs, ⁠nous restons engagés à poursuivre nos activités d’exploration au Liban", précise TotalEnergies, qui ‌ajoute concentrer ses efforts sur le bloc 8 aux côtés de ses partenaires.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ‌Kate Entringer)