TotalEnergies: Contrat pour le permis d’exploration du bloc 8 au Liban avec Eni et QatarEnergy

Logo de TotalEnergies à Nantes
TotalEnergies a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec les autorités libanaises, en partenariat avec Eni et QatarEnergy, pour entrer dans le permis d’exploration du bloc 8, au large du Liban.
La participation de TotalEnergies, opérateur du projet, s'élève à 35%, celles d'Eni et QatarEnergy à 35% et 30% respectivement, selon un communiqué du géant pétrolier et gazier.
"Bien que le forage du puits Qana sur le bloc 9 n’ait pas donné de résultats positifs, nous restons engagés à poursuivre nos activités d’exploration au Liban", précise TotalEnergies, qui ajoute concentrer ses efforts sur le bloc 8 aux côtés de ses partenaires.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer