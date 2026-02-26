Une enseigne de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

par Diana Mandia

Wall Street est attendue sur une note indécise jeudi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, les investisseurs ‌évaluant une longue liste de résultats d'entreprises ainsi que les perspectives de l'intelligence artificielle (IA) après les prévisions du géant des puces Nvidia. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Dow Jones, le Standard & Poor's-500 et le ​Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,94%, porté par Engie, à 8.639,89 points vers 12h35 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,44% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,39%, le FTSEurofirst 300 prend 0,21% et le Stoxx 600 avance de 0,21%.

Nvidia a dit mercredi soir prévoir un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le trimestre en cours, signalant une demande solide, des perspectives qui contribuent à apaiser les craintes concernant les dépenses ​massives en matière d'IA de la part des géants de la "tech", même si les opérateurs restent prudents compte tenu des récentes turbulences dans le secteur.

L'action du groupe américain n'affiche qu'une légère hausse dans les échanges en avant-Bourse, les investisseurs se montrant légèrement déçus par la publication et le manque de retour aux ​actionnaires.

"Le débat porte donc moins sur les excellents résultats à court terme que sur la viabilité des dépenses d'investissement ⁠dans l'IA, compte tenu des inquiétudes concernant son ampleur, sa monétisation et la dégradation des flux de trésorerie. La réaction modérée de Nvidia face à des prévisions exceptionnelles, à l'image du trimestre dernier, témoigne de ‌ce débat en cours", écrit dans une note Richard Clode, gérant chez Janus Henderson.

Les valeurs technologiques ont connu un début d'année difficile, pénalisées également par les craintes liées aux effets perturbateurs potentiels de l'IA dans de nombreux secteurs, notamment celui des logiciels et, plus généralement, sur le marché du travail.

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a dit jeudi devant ​une commission du Parlement européen que cette technologie en essor n'entraînait pas encore de vague ‌de licenciements liée à une plus grande automatisation du travail, ajoutant qu'elle augmentait pour l'instant la productivité.

L'institut de Francfort s'attend par ailleurs à ce que l'inflation ⁠alimentaire, qui est cruciale pour la perception de la stabilité des prix par les consommateurs, se stabilise juste au-dessus de son objectif de 2% à la fin de cette année, a déclaré Christine Lagarde.

Du côte des indicateurs du jour, le sentiment économique en zone euro s'est dégradé de façon inattendue en février, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne

Sur le front géopolitique, tous les regards sont tournés vers Genève, où des délégations iraniennes et américaines ont entamé ⁠jeudi de nouvelles négociations visant à résoudre leur ‌différend sur le programme nucléaire de Téhéran alors que le renforcement de la présence militaire américaine au Moyen-Orient suscite l'inquiétude quant à de possibles frappes contre l'Iran. LES VALEURS À SUIVRE À ⁠WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

La saison des résultats marque la séance de ce jeudi.

A Paris, l'énergéticien français Engie grimpe de 7,4% au lendemain de la publication de ses résultats annuels et grâce également à l'annoncé de la signature d'un accord ‌en vue d'acquérir UK Power Networks (UKPN), distributeur d'électricité de référence au Royaume-Uni.

Schneider Electric prend plus de 5% après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre, aidé par la demande des centres de données.

Ailleurs en ⁠Europe, Puma avance 1,3%, la perte nette 2025 de l'équipementier sportif allemand ayant été moindre que les 374,3 millions prévus par les analystes.

Le groupe espagnol ⁠Indra grimpe 21% après ses résultats supérieurs aux attentes.

London Stock ‌Exchange Group prend plus de 7% après avoir annoncé son intention de racheter pour trois milliards de livres supplémentaires d'actions au cours des 12 prochains mois.

Clariant gagne pour sa part 5,4%, le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité ​ayant dit s'attendre à des ventes globalement stables en 2026.

TAUX Les rendements des obligations d'État de la zone euro restent près de ‌leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois, les investisseurs attendant les données sur l'inflation de plusieurs pays de la zone euro, dont l'Allemagne et la France, prévus vendredi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort à 2,7076% et celui de l'obligation à deux ans ​à 2,0511%.

Le marché obligataire est également calme aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans évoluant à 4,0518% et le deux ans à 3,4710%.

CHANGES Le dollar grappille 0,01% face à un panier de devises de référence, dans un contexte toujours marqué par l'incertitude sur les droits de douane américains dits "réciproques", invalidés vendredi par la Cour suprême.

La BCE a par ailleurs vendu une partie de ses actifs en dollars au début de l'année dernière et a réduit la part ⁠de la monnaie américaine dans ses réserves de change, dans le cadre d'une stratégie présentée comme un rééquilibrage normal de son portefeuille, montre sont rapport financier publié jeudi.

L'euro perd 0,04% à 1,1804 dollar.

Le yen prend 0,2% contre le billet vert à 156,02 pour un dollar, regagnant un peu de terrain perdu après avoir atteint ses niveaux les plus faibles en deux semaines, alors que les déclarations des responsables de la Banque du Japon (BoJ) ont contribué à stabiliser la monnaie japonaise.

PÉTROLE

Le prix du pétrole est en baisse jeudi après ses récents gains, la hausse des stocks américains de brut ayant pesé sur les prix, tandis que les traders évaluent si les négociations entre les États-Unis et l'Iran pourraient éviter un conflit militaire menaçant l'approvisionnement.

Le Brent cède 1,31% à 69,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,64% à 64,35 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 février

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 21 215.000 206.000

chômage février

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)