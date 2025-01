TotalEnergies: construction pour le projet GGIP en Irak information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 14:49









(CercleFinance.com) - TotalEnergies (45 %, opérateur) et ses partenaires Basra Oil Company (30 %) et QatarEnergy (25 %) ont lancé aujourd'hui les travaux de construction du projet ArtawiGas25, première unité de traitement du gaz associé du champ pétrolier de Ratawi, dans la région de Bassorah (Irak).



Cette unité, qui s'inscrit dans le cadre du projet Gas Growth Integrated Project (GGIP), représente un investissement de l'ordre de 250 millions USD et permettra de traiter 50 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j) de gaz précédemment torché.



Le gaz alimentera des centrales électriques locales, couvrant la consommation d'environ 200 000 foyers de la région de Bassorah.



Le projet GGIP représente un investissement total d'environ 10 milliards USD. Il a pour objectif de 'mettre en valeur des ressources naturelles de l'Irak afin d'améliorer l'approvisionnement en électricité du pays', assure TotalEnergies.



Il comprend notamment une unité de traitement de gaz de 300 Mpc/j, qui permettra de récupérer le gaz torché sur trois champs pétroliers et de fournir du gaz à 1,5 GW de capacité électrique.







