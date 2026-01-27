TotalEnergies conclut un contrat d'achat d'électricité avec le papetier SWM
Dans un communiqué, le groupe énergétique précise que le contrat d'achat d'une durée de dix ans, qui débutera en janvier 2026, doit représenter un volume total de 800 GWh devant provenir de son portefeuille d'actifs de production renouvelable existants en France.
"Ce contrat illustre la capacité de TotalEnergies à proposer des offres sur-mesure, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients industriels en France", a souligné Sophie Chevalier, la vice-présidente senior de l'activité Flexible Power & Integration.
Total rappelle que ce contrat de fourniture d'électricité vient s'ajouter à ceux déjà signés avec plusieurs autres clients de la trempe de Google, STMicroelectronics, Saint-Gobain, Air Liquide, Amazon, Merck, Microsoft ou encore Orange.
TotalEnergies - qui disposait de plus de 32 GW de capacité brute de production d'électricité renouvelable (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) à la fin octobre 2025 - affiche l'ambition d'atteindre une production nette d'électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.
A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies reculait d'environ 0,6% mardi vers 10h30, à comparer avec un repli de 0,1% pour l'indice CAC 40.
