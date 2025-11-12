TotalEnergies conclut un accord sur l'énergie renouvelable avec Google pour des centres de données dans l'Ohio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation au paragraphe 3 et du contexte dans les deux derniers paragraphes)

La major pétrolièreTotalEnergies

TTEF.PA a conclu un contrat d'achat d'électricité de 15 ans pour fournir à Google <GOOGL.O >, propriété d'Alphabet, 1,5 térawattheure d'électricité renouvelable provenant de son parc solaire de Montpelier, dans l'Ohio, a annoncé la société française mercredi.

L'installation solaire, qui est presque achevée, est connectée au réseau PJM, le plus important des États-Unis, et contribuera à alimenter les centres de données de Google dans l'État, a précisé l'entreprise.

"Cet accord illustre la capacité de TotalEnergies à répondre aux besoins énergétiques croissants des grandes entreprises technologiques en s'appuyant sur son portefeuille intégré d'actifs renouvelables et flexibles", a déclaré Stéphane Michel, directeur Gaz, Énergies Renouvelables et Électricité de TotalEnergies.

L'investissement croissant de la société dans l'électricité l'aide à s'assurer un flux de revenus plus régulier et à éviter les cycles d'expansion et de ralentissement typiques du pétrole et du gaz, a déclaré le directeur général Patrick Pouyanne au début du mois lors de la conférence ADIPEC à Abou Dhabi.

La société cotée à Paris déploie un portefeuille de 10 gigawatts aux États-Unis, avec des projets solaires terrestres, éoliens et de stockage sur batterie.