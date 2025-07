TotalEnergies: coentreprise avec CMA CGM pour le GNL information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 09:25









(Zonebourse.com) - TotalEnergies indique avoir conclu un accord avec CMA CGM pour créer une coentreprise logistique à parts égales (50/50) visant à développer et exploiter une solution de soutage de GNL (gaz naturel liquéfié) dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas.



'Pour la première fois, une compagnie de transport maritime s'associe à un énergéticien pour développer et exploiter conjointement des installations de soutage de GNL', soulignent les deux groupes, qui souhaitent ainsi contribuer à la transition énergétique.



La coentreprise TotalEnergies-CMA CGM proposera un service logistique complet dans la région Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA). Un navire avitailleur de GNL de 20.000 m³ sera déployé et exploité conjointement d'ici 2028.



Afin de soutenir l'objectif de CMA CGM d'être Net Zero Carbon à l'horizon 2050 et de garantir l'approvisionnement en GNL de sa flotte dual-fuel, qui comptera 123 navires dès 2029, TotalEnergies lui fournira jusqu'à 360.000 tonnes de GNL par an de 2028 à 2040.





