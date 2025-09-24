TotalEnergies choisi pour développer le plus grand projet d’énergie renouvelable en France

(AOF) - Le consortium de TotalEnergies et RWE a été désigné par le Ministère chargé de l’Industrie et de l’Énergie lauréat de l’appel d’offres Centre Manche 2 (AO8) pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), au large de la Normandie. Situé à plus de 40 km des côtes normandes, il s’agira du plus grand projet d’énergie renouvelable jamais développé en France. Une fois construit, il produira environ 6 TWh/an et alimentera en électricité verte l’équivalent de plus d’un million de foyers français.

La production sera vendue au prix compétitif de 66 euros/MWh issu de l'appel d'offres.

Le projet devrait représenter un investissement de 4,5 milliards d'euros et générer de fortes retombées économiques pour la Région Normandie. Jusqu'à 2 500 personnes seront en effet employées pendant les 3 années de construction et TotalEnergies s'est engagé à ce que 500 000 heures soient proposées à des apprentis et à des personnes en situation d'insertion professionnelle. TotalEnergies compte également mobiliser le tissu économique local qui a déjà développé des compétences dans le domaine de l'éolien offshore.

Le projet bénéficiera également à l'industrie européenne, TotalEnergies ayant l'intention de s'approvisionner principalement auprès de fournisseurs européens, notamment en matière d'éoliennes et de câbles électriques.

TotalEnergies sera l'opérateur du projet en s'appuyant sur son expertise en matière d'éolien offshore et de gestion de grands projets énergétiques en mer.

TotalEnergies va poursuivre les études nécessaires afin de prendre la décision finale d'investissement début 2029. La production d'électricité devrait démarrer en 2033, en phase avec le calendrier de raccordement de RTE.

À la suite d'une revue stratégique de ses investissements, RWE a émis le souhait de quitter le consortium, sous réserve de l'accord des autorités françaises. Dans tous les cas, TotalEnergies poursuivra le projet en assumant l'ensemble des engagements du consortium et proposera de faire rentrer un nouveau partenaire dans le projet.