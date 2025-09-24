 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 850,37
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies choisi par l’Etat français en tant qu’opérateur du projet éolien "Centre Manche 2"
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 10:20

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi avoir remporté, en tant qu'opérateur, l’appel d’offres éolien en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), au large de la Normandie.

"Le projet représentera un investissement global d’environ 4,5 milliards d'euros, le plus important réalisé par TotalEnergies en France depuis 30 ans", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Pétrole Brent
67,63 USD Ice Europ -0,24%
Pétrole WTI
63,36 USD Ice Europ -0,47%
TOTALENERGIES
52,5500 EUR Euronext Paris +0,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank