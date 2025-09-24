TotalEnergies choisi par l’Etat français en tant qu’opérateur du projet éolien "Centre Manche 2"

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi avoir remporté, en tant qu'opérateur, l’appel d’offres éolien en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), au large de la Normandie.

"Le projet représentera un investissement global d’environ 4,5 milliards d'euros, le plus important réalisé par TotalEnergies en France depuis 30 ans", selon un communiqué du groupe.

