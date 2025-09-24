Yann Arthus-Bertrand tire le portrait des Français, moins "fracturés" qu'on ne le dit

Le photographe Yann Arthus-Bertrand, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

En publiant un livre de 800 portraits de Français, Yann Arthus-Bertrand a voulu créer "l'album de famille" de tout un pays, qui est selon lui moins "fracturé et cynique" qu'on ne le dit.

"C'est un livre qui me dépasse un peu", avoue le célèbre photographe, en présentant "France, un album de famille", un ouvrage de plus de 3,5 kg et 800 pages qui sort en librairie le 1er octobre aux éditions Actes Sud.

Le défi était ambitieux: sillonner l'hexagone pour établir une galerie aussi exhaustive que possible de ses 68 millions d'habitants.

Fidèle à une méthode initiée dans les années 1990, Yann Arthus-Bertrand a fait poser les volontaires dans un studio mobile qu'il installe, avec sa petite équipe, dans les villages, les bureaux, gymnases ou festivals.

Pour tous, la proposition est la même: "Venez-vous faire photographier seul, en famille, avec des collègues, des amis, un animal... En apportant, si possible, un objet, un instrument ou une tenue qui parle". Les volontaires posent, souriants ou sérieux, devant une bâche de couleur marron.

"On a vu 30.000 personnes. Pas un emmerdeur, que des gens sympas", souligne le photographe à l'AFP. "Et qui aiment beaucoup poser ensemble", les photos de groupe représentant plus des 2/3 de la totalité.

"On dit tout le temps qu'on vit dans un pays fracturé et cynique. Ca m'insupporte! La plupart des gens sont bienveillants et fiers de ce qu'ils font", ajoute-t-il. "Ce n'est pas toujours facile pour eux mais ils avancent. Ceux qui râlent sont souvent ceux qui n'agissent pas", assure-t-il.

Dans l'avant-propos du livre, Yann Arthus-Bertrand témoigne: "En photographiant les Français, j'ai ressenti ce sentiment naturel d'empathie qu'on a tous en nous. Oui, je sais, c'est un peu nunuche, mais j'assume complètement."

- Expos et film à venir -

Cet état d'esprit volontairement optimiste est quelque peu tempéré par les légendes des photos écrites par le démographe et historien Hervé Le Bras, proche de longue date du photographe.

Le photographe Yann Arthus-Bertrand (d) et le démographe historien Hervé Le Bras, le 18 septembre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Dans ces courts textes pédagogiques, l'expert dresse un état des lieux de chaque catégorie ou métier photographié, des instituteurs aux policières en passant par les familles recomposées et les danseurs de flamenco.

"Ecrire à partir d'une photo avec de vraies personnes est très utile car les Français préfèrent les cas particuliers aux statistiques et aux données générales", explique Hervé Le Bras.

Le livre accorde une place de choix aux associations, notamment de solidarité, afin de "saluer le boulot des 15 millions de bénévoles, ce qui est énorme", selon Yann Arthus-Bertrand.

Il illustre aussi la réalité, parfois controversée, d'"un pays de grands mélanges", avec des habitants "de toutes les origines" et de "nombreuses familles mixtes".

"France, un album de famille" bénéficie d'un premier tirage de plus de 20.000 exemplaires pour un prix de 49,90 euros.

Comme il ne s'intéresse qu'à la France, ses ventes n'atteindront pas celles de "La Terre vue du ciel" (1999), le succès planétaire de Yann Arthus-Bertrand qui s'était écoulé à 4,5 millions d'exemplaires dans une vingtaine de langues.

Plusieurs expositions des photos du nouveau livre sont programmées, dont une à l'Hôtel de Ville de Paris du 20 octobre au 2 novembre, où les visiteurs pourront se faire tirer le portrait.

Un film, "France, une histoire d'amour", qui suit le documentariste dans ses rencontres, sortira en salles début novembre.

jri/vg/ale