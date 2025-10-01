 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies cède sa participation non-opérée dans les champs de West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 07:42

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* CÈDE SA PARTICIPATION NON-OPÉRÉE DANS LES CHAMPS DE WEST EKOFISK, ALBUSKJELL ET TOMMELITEN GAMMA

* LA FINALISATION DE CES TRANSACTIONS EST SOUMISE À LA DÉCISION FINALE D’INVESTISSEMENT DU PROJET PPF, ATTENDUE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2025 ET À L’APPROBATION DU RÉGULATEUR

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

