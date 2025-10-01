TotalEnergies cède sa participation non-opérée dans les champs de West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* CÈDE SA PARTICIPATION NON-OPÉRÉE DANS LES CHAMPS DE WEST EKOFISK, ALBUSKJELL ET TOMMELITEN GAMMA
* LA FINALISATION DE CES TRANSACTIONS EST SOUMISE À LA DÉCISION FINALE D’INVESTISSEMENT DU PROJET PPF, ATTENDUE AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2025 ET À L’APPROBATION DU RÉGULATEUR
(Rédaction de Gdansk)
