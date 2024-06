TotalEnergies cède sa filiale au Brunei

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le bloc B, situé à 85 km au large de la côte du Brunei, contient le champ de Maharaja Lela/Jamalulam (MLJ), dont la production a démarré en 1999 et qui représentait une production nette d'environ 9 000 barils équivalent pétrole par jour pour TotalEnergies en 2023.

(AOF) - TotalEnergies a conclu un accord pour vendre sa filiale à 100% TotalEnergies EP (Brunei) B.V. à Hibiscus Petroleum Berhad, acteur malaisien indépendant dans l’exploration-production de pétrole et de gaz. La transaction, d’un montant de 259 millions de dollars, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2024. TotalEnergies EP (Brunei) B.V. détient une participation opérée de 37,5 % dans le bloc B, aux côtés de Shell Deepwater Borneo (35%) et de Brunei Energy Exploration (27,5%).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.