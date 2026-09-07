Logo de la société française de pétrole et de gaz TotalEnergies à Paris

TotalEnergies a annoncé ‌lundi confier le rôle d'opérateur de Papua LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ​à ExxonMobil, tout en cédant un intérêt de 9,1% dans le projet à ses partenaires afin de permettre à ​la major américaine d'augmenter sa participation.

"Le transfert du rôle d'opérateur renforce la ​création de valeur et la ⁠compétitivité du projet en tirant parti des synergies avec ‌PNG LNG lors des phases de construction et d'exploitation", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général, ​cité dans un ‌communiqué.

À l'issue de la cession d'une partie de ⁠sa participation et de l'exercice par la Papouasie-Nouvelle-Guinée de son droit d'entrée, TotalEnergies détiendra 20% dans Papua LNG, tandis ⁠qu'ExxonMobil détiendra ‌34,1%, Santos 21,0%, ENEOS Xplora 2,4%, et Kumul ⁠Petroleum Holdings Limited et MRDC 22,5%, précise le communiqué.

Selon ‌le géant pétrolier et gazier français, l'optimisation ⁠du design et la relance des appels d'offres ⁠EPC ont contribué ‌à économiser plus de 4 milliards de dollars (3,44 milliards ​d'euros) depuis 2024 et à ‌abaisser le coût d'investissement du projet à environ 14 milliards de dollars.

Il ​a également annoncé dans le communiqué la signature d'accords avec le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour prendre en ⁠compte le budget actualisé du projet et les optimisations réalisées, et avec les parties de la coentreprise, pour permettre à TotalEnergies d'accéder à un volume de 1,5 million de tonnes par an de GNL.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)