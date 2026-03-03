 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies cède à AllianzGI 50% de ses parts dans 11 projets de stockage par batteries en Allemagne
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 10:34

Dans le cadre de son développement dans l'électricité en Allemagne, TotalEnergies a signé un accord avec Allianz Global Investors (AllianzGI) pour la cession de 50% d'un portefeuille de 11 projets de stockage par batteries d'une capacité totale de 789 MW - 1628 MWh. Avec cet accord, les partenaires investiront 500 millions d'euros dans des infrastructures énergétiques cruciales pour l'Allemagne, dont 70 % seront financés par de la dette.

Ces 11 projets répartis sur l'ensemble du territoire allemand ont été développés par Kyon Energy, filiale de TotalEnergies et seront tous opérationnels d'ici 2028.

La majorité d'entre eux utiliseront des batteries de dernière génération fournies par Saft, filiale de TotalEnergies et leader mondial dans les batteries haute technologie. TotalEnergies restera opérateur des actifs.

Avec ces projets, TotalEnergies et Allianz contribueront directement à la résilience du système électrique allemand, en réduisant les congestions et en apportant une flexibilité nécessaire à l'essor rapide des énergies renouvelables dans le pays.

L'Allemagne représente un marché clé où la compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur de l'électricité avec : le développement de projets de production renouvelable (éolien, solaire), et d'actifs flexibles (stockage par batteries) ainsi que du trading et de l'agrégation lui permettant de fournir de l'électricité bas carbone disponible 24h/24.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
68,5300 EUR Euronext Paris -1,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank