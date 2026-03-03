TotalEnergies cède à AllianzGI 50% de ses parts dans 11 projets de stockage par batteries en Allemagne
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 10:34
Ces 11 projets répartis sur l'ensemble du territoire allemand ont été développés par Kyon Energy, filiale de TotalEnergies et seront tous opérationnels d'ici 2028.
La majorité d'entre eux utiliseront des batteries de dernière génération fournies par Saft, filiale de TotalEnergies et leader mondial dans les batteries haute technologie. TotalEnergies restera opérateur des actifs.
Avec ces projets, TotalEnergies et Allianz contribueront directement à la résilience du système électrique allemand, en réduisant les congestions et en apportant une flexibilité nécessaire à l'essor rapide des énergies renouvelables dans le pays.
L'Allemagne représente un marché clé où la compagnie est présente sur toute la chaîne de valeur de l'électricité avec : le développement de projets de production renouvelable (éolien, solaire), et d'actifs flexibles (stockage par batteries) ainsi que du trading et de l'agrégation lui permettant de fournir de l'électricité bas carbone disponible 24h/24.
Valeurs associées
|68,5300 EUR
|Euronext Paris
|-1,20%
