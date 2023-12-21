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TotalEnergies cède 25,5% du parc éolien offshore de Seagreen À PTTEP
information fournie par Reuters21/12/2023 à 18:21

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* ECOSSE : TOTALENERGIES CÈDE 25,5% DU PARC ÉOLIEN OFFSHORE DE SEAGREEN À PTTEP

* POUR UNE CONSIDÉRATION DE 522 MILLIONS DE LIVRES STERLING (689 MILLIONS DE DOLLARS)

* TOTALENERGIES DÉTIENDRA DÉSORMAIS 25,5 % DE SEAGREEN AUX CÔTÉS DE PTTEP (25,5%) ET DE SSE RENEWABLES (49%)

* CETTE TRANSACTION VALORISE SEAGREEN 4,3 MILLIARDS DE DOLLARS (À 100 %), SOIT UN MULTIPLE DE 13 FOIS L'EBITDA MOYEN ATTENDU SUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

* PAR AILLEURS, TOTALENERGIES ET PTTEP ONT SIGNÉ UN ACCORD (MOU) VISANT À EXPLORER DES OPPORTUNITÉS COMMUNES DANS LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES.

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À L'OBTENTION DES AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES ET RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Bureau de Gdansk)

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