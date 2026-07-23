TotalEnergies carbure au cash-flow : une profitabilité au plus haut

TotalEnergies ( 2,72% à 76,31 euros) figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40 ce jeudi. Le titre du géant pétrolier est soutenu par des performances robustes au 2e trimestre. Les investisseurs saluent notamment l'accent mis sur le désendettement, ainsi qu'une politique de retour aux actionnaires attractive, marquée par la hausse de 5,9% du deuxième acompte sur dividende.

Dans un environnement de prix élevés en lien avec le conflit actuel au Moyen-Orient, le fournisseur d'énergie a tiré parti de son modèle intégré et de sa diversification. "Sur ce trimestre, le groupe affiche un flux de trésorerie opérationnel (CFFO) de 9,804 milliards de dollars, soit une hausse de près de 15% par rapport au trimestre précédent", a déclaré le PDG Patrick Pouyanné, dans un communiqué publié ce matin.

Réagissant à cette publication, Oddo BHF confirme que ce cash-flow est supérieur aux attentes : 9,5 MdsUSD. Le broker relève aussi que le ratio ROACE (rentabilité des capitaux employés moyens) s'est amélioré pour s'établir à 13,9% sur la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 (contre 12,7% sur la période précédente : 1er avril 2025-31 mars 2026). TotalEnergies conserve ainsi la ROACE la plus élevée de tout le secteur des majors pétrolières.

Sur le plan financier, la dynamique est au rendez-vous à tous les niveaux.

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs ( 9% en rythme trimestriel à 6,87 MdsUSD), la croissance des secteurs Exploration-Production ( 25%), Raffinage-Chimie ( 13%) et Marketing et Services ( 91%) a compensé les reculs de ceux des secteurs Integrated LNG (-39%) et Integrated Power (-2%).

En outre, sur cette période de trois mois, le bénéfice net ajusté (part TotalEnergies) a augmenté de 12% à 6,02 MdsUSD. Sur le premier semestre, il a grimpé de 47% sur un an à 11,42 MdsUSD. Par action, sur le trimestre, le bénéfice net ajusté dilué a progressé de 9% à 2,68 USD. Celui-ci a bondi de 51% sur les six premiers mois de l'année 2026, ressortant à 5,14 USD.

Sur ce trimestre, l'Ebitda ajusté a augmenté de 5% en rythme trimestriel atteignant les 13,17 MdsUSD. Sur le semestre, il s'élève à 25,73 MdsUSD, soit une progression de 27%.

Prenant connaissance de ces chiffres, Jefferies note que "TotalEnergies a bien géré les attentes pour le 2e trimestre 2026, générant un résultat net ajusté en ligne avec le consensus et un résultat des secteurs d'activité dépassant légèrement les prévisions de 1% (à 6,9 MdsUSD).

Performance opérationnelle : l'amont et l'aval compensent les turbulences au Moyen-Orient

Sur le plan opérationnel, la production Oil & Gas s'établit à 2,395 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j). Le groupe a bénéficié d'une croissance organique de plus de 4% sur un an, portée par la montée en puissance de projets démarrés depuis un an : Mero 4 et Lapa SW au Brésil, Ballymore aux Etats-Unis et Mabruk en Libye). Cette hausse de la production a compensé en partie l'impact des pertes de production au Moyen-Orient estimées à 210 kbep/j en moyenne sur ce 2e trimestre.

Malgré des difficultés d'accès au détroit d'Ormuz, le secteur Exploration-Production est parvenu à générer un cash-flow de 5,8 MdsUSD, en croissance de plus de 25% sur le trimestre. Ce pôle d'activité a bénéficié de la hausse du prix moyen de vente des liquides ( 17,9 USD/baril par rapport au 1er trimestre 2026).

De son côté, la branche Aval signe une performance remarquable. Elle génère un cash-flow de 2,9 MdsUSD en forte hausse de 35% et un résultat opérationnel net ajusté de 2,3 MdsUSD en progression de 24% sur le trimestre. Le segment a su capturer pleinement la hausse des marges de raffinage et de pétrochimie. Cette très bonne performance a été tirée par l'excellence des activités de négoce (trading) de brut et de produits pétroliers. Les résultats de l'Aval bénéficient en outre des excellents résultats et cash-flow de l'activité Marketing & Services : il a été multiplié par deux pour s'élever à 847 MUSD.

Désendettement et retour aux actionnaires : des priorités réaffirmées

Soutenu par une forte génération de cash-flow de la compagnie au 1er semestre ( 35% sur un an à 18,38 MdsUSD), le conseil d'administration de TotalEnergies a confirmé sa stratégie d'allocation du capital centrée sur la valeur pour l'actionnaire et la solidité du bilan.

Le dividende a été réévalué. Un 2e acompte de 0,90 EUR par action sera distribué au titre de l'exercice 2026, en hausse de 5,9% par rapport à 2025.

Le groupe a en outre autorisé la poursuite des rachats d'actions à hauteur de 1,5 MdUSD au 3e trimestre.

Le bilan est assaini. Le ratio d'endettement s'améliore de 2,4 points pour s'établir à 13,1%, soutenu par une réduction significative de 3,3 MdsUSD de la dette nette.

Sur ce point, Oddo BHF indique que "le titre TotalEnergies s'échange avec une prime d'environ 13% par rapport à ses pairs sur les estimations 2027". Cette valorisation est justifiée par une croissance, une rentabilité et une résilience supérieures, adossées à un solide bilan qui garantit un retour attractif pour les actionnaires. Le broker réitère sa recommandation surperformer .

Perspectives : vigilance sur Ormuz et cap maintenu sur la guidance

Côté perspectives, le géant pétrolier anticipe une production au 3e troisième trimestre en hausse, conformément à son objectif annuel de 3% par rapport à 2025 (à l'exclusion des répercussions liées au conflit au Moyen-Orient).

Dans cette région, d'ailleurs, l'impact du conflit est estimé entre 5 et 10% de la production totale de la Compagnie en raison de la montée en puissance et du redémarrage progressif des productions. "Cependant, la situation demeure très volatile et reste conditionnée à la capacité de pouvoir exporter via le détroit d'Ormuz", souligne TotalEnergies.

En outre, le taux d'utilisation des raffineries devrait être compris entre 80 et 85% au troisième trimestre. Ce chiffre intègre la réduction de capacité du site de SATORP en Arabie Saoudite, qui tourne à 70% de sa capacité depuis début mai et devrait retrouver son plein potentiel d'ici la fin du 3e trimestre.

Enfin, sur le plan des investissements, le producteur d'énergie maintient le cap. Les dépenses prévues pour 2026 restent strictement alignées avec sa guidance initiale de 15 MdsUSD.