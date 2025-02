TotalEnergies: baisse de 21% du bénéfice net ajusté en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mardi avoir affiché un bénéfice net en baisse de 21% au titre de l'exercice 2024, dans un environnement de marché jugé 'moins favorable' qu'en 2023.



La deuxième compagnie pétrolière européenne par la capitalisation boursière, derrière Shell, a dégagé l'an dernier un résultat net ajusté de 18,3 milliards de dollars, contre 21,4 milliards de dollars un an plus tôt.



Sur le seul 4ème trimestre, le groupe énergétique présente un résultat net ajusté en hausse de 8% à 4,4 milliards de dollars, grâce à la bonne performance de ses activités dans le GNL et l'électricité.



Le consensus tablait sur un chiffre de 4,2 milliards de dollars.



Les analystes de RBC saluent, dans une note, des résultats 'résistants' en comparaison des prévisions qui avaient été établies par le marché.



La production d'hydrocarbures a progressé de 1% à 2,43 millions de barils équivalent pétrole par jour au 4ème trimestre, bénéficiant notamment de la montée en puissance des projets récemment démarrés.



Pour 2025, Total dit prévoir d'augmenter sa production de plus de 3%, soutenue par la montée en puissance des projets démarrés en 2024, dans le Golfe du Mexique et au Brésil notamment, après un repli de 2% en 2024.



Le groupe propose un dividende de 3,22 euros par action au titre de l'exercice 2024, en hausse de 7%, avec des rachats d'actions de deux milliards de dollars par trimestre pour 2025, un niveau qui sera poursuivi dans des conditions de marché 'raisonnables'.



Il confirme ainsi sa politique de retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow pour cette année.



Vers 9h30, l'action Total gagnait 1,2%, surperformant largement un marché parisien en repli de 0,3%, mais aussi l'indice sectoriel des valeurs européennes liées au pétrole et au gaz (+0,1%).





