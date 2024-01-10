 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 423.17
-0.05%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
CAC 40
7 423.17
-0.05%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Totalenergies augmente ses participations dans deux blocs offshore en Namibie
information fournie par Reuters10/01/2024 à 08:03

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* TOTALENERGIES AUGMENTE SES PARTICIPATIONS DANS LES BLOCS OFFSHORE 2913B ET 2912

* A SIGNÉ AVEC IMPACT OIL AND GAS NAMIBIA (PTY) LTD (« IMPACT ») UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR DES PARTICIPATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 10,5% SUR LE BLOC 2913B ET DE 9,39% SUR LE BLOC 2912, OPÉRÉS PAR TOTALENERGIES EN NAMIBIE

* A L'INTENTION DE PARTAGER CETTE PARTICIPATION SUPPLÉMENTAIRE AVEC SON PARTENAIRE STRATÉGIQUE ET MEMBRE DU CONSORTIUM, QATARENERGY

* APRÈS LA FINALISATION DE CES TRANSACTIONS, TOTALENERGIES DÉTIENDRAIT UNE PARTICIPATION DE 45,25% SUR LE BLOC 2913B ET UNE PARTICIPATION DE 42, % SUR LE BLOC 2912

* IMPACT CONSERVERA UNE PARTICIPATION DE 9,5% SUR CHACUN DES PERMIS

* IMPACT SERA REMBOURSÉ DES COÛTS PRÉCÉDEMMENT DÉBOURSÉS AU TITRE DE SES PARTICIPATIONS, AVEC UN VERSEMENT DE 99 MILLIONS DE DOLLARS AU CLOSING

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
Euronext Paris 0.00%
Pétrole Brent
Ice Europ +0.25%
Pétrole WTI
Ice Europ +0.21%
Gaz naturel
NYMEX +0.92%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank