Totalenergies augmente ses participations dans deux blocs offshore en Namibie

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES AUGMENTE SES PARTICIPATIONS DANS LES BLOCS OFFSHORE 2913B ET 2912
* A SIGNÉ AVEC IMPACT OIL AND GAS NAMIBIA (PTY) LTD (« IMPACT ») UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR DES PARTICIPATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 10,5% SUR LE BLOC 2913B ET DE 9,39% SUR LE BLOC 2912, OPÉRÉS PAR TOTALENERGIES EN NAMIBIE
* A L'INTENTION DE PARTAGER CETTE PARTICIPATION SUPPLÉMENTAIRE AVEC SON PARTENAIRE STRATÉGIQUE ET MEMBRE DU CONSORTIUM, QATARENERGY
* APRÈS LA FINALISATION DE CES TRANSACTIONS, TOTALENERGIES DÉTIENDRAIT UNE PARTICIPATION DE 45,25% SUR LE BLOC 2913B ET UNE PARTICIPATION DE 42, % SUR LE BLOC 2912
* IMPACT CONSERVERA UNE PARTICIPATION DE 9,5% SUR CHACUN DES PERMIS
* IMPACT SERA REMBOURSÉ DES COÛTS PRÉCÉDEMMENT DÉBOURSÉS AU TITRE DE SES PARTICIPATIONS, AVEC UN VERSEMENT DE 99 MILLIONS DE DOLLARS AU CLOSING
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(Rédaction de Gdansk)
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