 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 948,50
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies augmente sa participation dans OPL257, au large du Nigeria
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:15

Totalenergies TTEF.PA a annoncé mercredi la signature d'accords avec Conoil Producing Limited ("Conoil") sur l’acquisition d’une participation opérée de 50% dans le bloc OPL257, situé au large du Nigeria.

Conoil va acquérir de son côté la participation de 40% détenue par TotalEnergies dans le bloc OML136, dans la même région.

"Une fois cette transaction finalisée, la participation de TotalEnergies dans OPL257 augmentera de 40% à 90%, tandis que Conoil conservera une participation de 10% dans ce bloc", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,37 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
63,29 USD Ice Europ -2,36%
Pétrole WTI
59,31 USD Ice Europ -2,27%
TOTALENERGIES
55,4000 EUR Euronext Paris -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank