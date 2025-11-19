TotalEnergies augmente sa participation dans OPL257, au large du Nigeria

Totalenergies TTEF.PA a annoncé mercredi la signature d'accords avec Conoil Producing Limited ("Conoil") sur l’acquisition d’une participation opérée de 50% dans le bloc OPL257, situé au large du Nigeria.

Conoil va acquérir de son côté la participation de 40% détenue par TotalEnergies dans le bloc OML136, dans la même région.

"Une fois cette transaction finalisée, la participation de TotalEnergies dans OPL257 augmentera de 40% à 90%, tandis que Conoil conservera une participation de 10% dans ce bloc", selon un communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)