TotalEnergies augmente sa fourniture en gaz liquéfié à la Corée du Sud
information fournie par Boursorama avec AFP 09/09/2025 à 12:55

TotalEnergies fournira un million de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) supplémentaire à la compagnie nationale sud-coréenne Kogas pendant dix ans, a annoncé le géant de l'énergie français dans un communiqué mardi.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

"Ce contrat porte à 3 Mt (millions de tonnes) par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à Kogas, actuellement premier importateur mondial de GNL", détaille le groupe pétrolier dans un communiqué.

Pour Yeonhye Choi, PDG de Kogas, "cet engagement renforce notre volonté de garantir un approvisionnement stable en GNL dans un contexte énergétique mondial en pleine évolution", rapporte le communiqué.

"Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser des débouchés à long terme en Asie, en cohérence avec la croissance de son approvisionnement en GNL, notamment en provenance des États-Unis", a de son côté déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

TotalEnergies se présente comme le troisième acteur mondial du GNL, une priorité stratégique du groupe, avec 40 millions de tonnes vendues en 2024 grâce à des participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les régions du monde.

