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TotalEnergies anticipe des prix du gaz beaucoup plus élevés en 2025-Pouyanné
information fournie par Reuters 05/02/2025 à 08:53

Le président-directeur général de TotalEnergies SE TTEF.PA , Patrick Pouyanné, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse après la publication des résultats trimestriels :

* TOTALENERGIES ANTICIPE DES PRIX DU GAZ BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS EN 2025

* TOTALENERGIES PRÉVOIT DE CONTINUER À INVESTIR DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES AUX ETATS-UNIS

* LE PROJET DE COTATION À NEW YORK SE FERA, PARIS RESTERA LE MARCHÉ PRIMAIRE

* TOTALENERGIES VEUT TRANSFORMER SES ADR À NEW YORK EN ACTIONS, IL NE S'AGIT PAS DE PROCÉDER À UNE DOUBLE COTATION MAIS QUE LES ACTIONS S'ÉCHANGENT SUR LES DEUX MARCHÉS

* LES QUESTIONS TECHNIQUES LIÉES AU PROJET DE COTATION À NEW YORK SONT RÉGLÉES, RESTE À TRAITER LES QUESTIONS JURIDIQUES

* LE PROJET DE COTATION DES ACTIONS À NEW YORK POURRAIT SE CONCRÉTISER CETTE ANNÉE

* TOTALENERGIES A PRIS COMME HYPOTHÈSE UN BARIL DU PÉTROLE À $70 EN 2025, EST "UN PEU PRUDENT"

* TOTALENERGIES PROGRESSE DANS L'APPRÉCIATION DE SES PROJETS EN NAMIBIE-PDG

* LA TAXE SUR LES RACHATS D'ACTIONS PRÉVUE PAR LA FRANCE DEVRAIT REPRÉSENTER €100-150 MLNS POUR LE GROUPE EN 2025-PDG

* LES EXPORTATIONS DE GNL DES ETATS-UNIS DEVRAIT PRATIQUEMENT DOUBLER EN 2025

* LES PAYS EUROPÉENS DEVRAIENT NÉGOCIER POUR OBTENIR UNE FORME DE GARANTIE DE LIBRE-ÉCHANGE SUR LE GNL AMÉRICAIN

* IL Y A PEU DE CHANCES QUE DES PROJETS ÉOLIENS EN MER SOIENT AUTORISÉS AUX ETATS-UNIS AU COURS DES QUATRES PROCHAINES ANNÉES

* IL Y A UNE VRAIE INDUSTRIE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AUX ETATS-UNIS, LES PROJETS TERRESTRES VONT SE POURSUIVRE

Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Reportage Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)

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