TotalEnergies annonce un nouveau permis d'exploration en République du Congo

TotalEnergies TTEF.PA s'est vu attribuer un nouveau permis d'exploration en République du Congo aux côtés de ses partenaires QatarEnergy et la compagnie nationale congolaise SNPC, a annoncé lundi le groupe énergétique français.

Le permis Nzombo, situé à environ 100 de kilomètres de la côte de Pointe-Noire, couvre une superficie d'environ 1.000 kilomètres carrés et le programme de travail comprend un puits d'exploration, dont le début des opérations de forage est prévu avant la fin de cette année, a précisé TotalEnergies dans un communiqué.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)