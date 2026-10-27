TotalEnergies annonce la cession de sa participation dans Renaissance pour $800 millions

Logo de la société française pétrolière et gazière TotalEnergies à Paris
TotalEnergies a annoncé mardi la cession de sa participation pétrolière non-opérée de 10% dans la joint-venture Renaissance à Vaaris, pour un montant total de 800 millions de dollars américains (715,69 millions d'euros), par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria (TEPNG).
(Rédigé par Rihab Latrache)
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