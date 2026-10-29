TotalEnergies affiche un 3e trimestre solide malgré les tensions au Moyen-Orient

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs de TotalEnergies atteint 9,712 milliards de dollars au 3e trimestre 2026, contre 6,871 MdsUSD au 2e trimestre. Cette performance s'explique par la croissance de la production, la hausse des marges de raffinage en Europe et dans le monde, la hausse des prix du gaz et la bonne performance des activités de négoce de GNL et de gaz.

Le résultat net ajusté part du groupe s'établit à 9,097 MdsUSD au 3e trimestre 2026 contre 6,027 MdsUSD au 2e trimestre.

Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 4,03 USD (calculé sur la base d'un nombre moyen pondéré dilué de 2,234 Mds d'actions) contre 2,68 USD au 2e trimestre 2026.

Génération de trésorerie robuste et retour aux actionnaires

Le cash-flow net ressort à 8,976 MdsUSD au 3e trimestre 2026 contre 6,357 MdsUSD le trimestre précédent, grâce à la hausse de 2,451 MdsUSD de la marge brute d'autofinancement (CFFO) combinée à la baisse de 168 MUSD des investissements nets sur le trimestre. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 15,390 MdsUSD pour une marge brute d'autofinancement (CFFO) de 12,255 MdsUSD, impacté positivement par une diminution du besoin en fonds de roulement de 3,1 MdsUSD liée notamment à une augmentation de la dette fournisseurs (liée aux taux de fret) et à l'augmentation des dettes fiscales liées à la hausse des prix.

TotalEnergies a par ailleurs procédé au rachat de 17,5 millions d'actions au 3e trimestre 2026, pour un montant de 1,5 MdUSD, portant le cumul à 43,8 millions d'actions sur les neuf premiers mois de 2026, pour un montant de 3,74 MdsUSD.

La rentabilité des capitaux propres s'est établie à 19,6 % sur la période allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Il y a un an à la même période, elle s'est élevée à 14,2%.

Sur le plan opérationnel, sur ce 3e trimestre, la production d'hydrocarbures s'établit à 2 474 milliers de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de plus de 3 % par rapport au deuxième trimestre, à la faveur d'une normalisation progressive de la production de pétrole au Moyen-Orient. La production d'hydrocarbures est en baisse de 1 % sur un an, pénalisé par un recul de 5 % de l'activité lié à l'impact du conflit au Moyen-Orient. Hors impact du conflit au Moyen-Orient, la production serait en hausse de plus de 4% sur un an.

Perspectives pour la fin d'année et objectifs 2026 confirmés

Côté perspectives, TotalEnergies indique que la production du 4e trimestre est attendue en hausse de plus de 3% par rapport au 4e trimestre 2025, en ligne avec la guidance de croissance annuelle, hors impact du conflit au Moyen-Orient. L'impact du conflit sur les productions est en baisse par rapport au 3e trimestre et représente moins de 5% de la production totale de la Compagnie, essentiellement en raison de restrictions sur les exportations de GNL via le détroit d'Ormuz.

Pour ce dernier trimestre 2026, le taux d'utilisation des raffineries devrait rester stable par rapport au 3e trimestre : le retour à pleine capacité de la plateforme SATORP en Arabie saoudite compensera un arrêt de 20 jours prévu sur la plateforme de Normandie.

En outre, les prix du gaz européens sur les marchés forward restent orientés à la hausse dans la perspective de la demande hivernale, dans un climat de tensions géopolitiques persistantes. Compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz ces derniers mois ainsi que de l'effet de décalage sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe un prix moyen de vente du GNL en hausse à plus de 14 USD/Mbtu au 4e trimestre 2026.

La Compagnie confirme ses investissements prévus pour l'année pour un montant net d'environ 15 MdsUSD sur l'exercice 2026, en ligne avec la guidance annuelle.