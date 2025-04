TotalEnergies: accord d'achat de GNL avec NextDecade information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir signé un accord (SPA) avec NextDecade pour l'achat de 1,5 million de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) provenant du futur train 4 de l'usine de liquéfaction de Rio Grande LNG, au Texas.



Ce SPA, d'une durée de 20 ans, est conditionné à la prise par NextDecade de la décision finale d'investissement concernant ce quatrième train. Il contribuera à renforcer la position de TotalEnergies en tant que principal exportateur de GNL depuis les États-Unis.



TotalEnergies détient 16,7% dans la première phase de Rio Grande LNG, qui consiste en trois trains de liquéfaction actuellement en construction au sud du Texas. Il possède également 17,5% de NextDecade, l'actionnaire et opérateur du projet Rio Grande.





