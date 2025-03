TotalEnergies: accord avec RWE pour de l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord avec le développeur allemand RWE pour la fourniture annuelle de 30.000 tonnes d'hydrogène vert, pour une durée de 15 ans à partir de 2030, à destination de sa raffinerie de Leuna en Allemagne.



L'hydrogène vert sera produit par un électrolyseur de 300 MW, construit et opéré par RWE à Lingen. Une infrastructure de stockage sera également installée à proximité et l'hydrogène vert sera livré par un pipeline de 600 km à l'entrée de la raffinerie de Leuna.



Cet hydrogène vert permettra d'éviter l'émission d'environ 300.000 tonnes de CO2 du site par an à partir de 2030. Il s'agit de la plus grande quantité d'hydrogène vert jamais contractualisée à partir d'un électrolyseur en Allemagne.





