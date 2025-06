TotalEnergies: accord avec Avril pour la production de SAF information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Avril, leader industriel et financier de la filière française des huiles et protéines végétales, ont conclu un accord pour étudier ensemble le développement d'une filière française de cultures intermédiaires destinées à la production de carburants aériens durables (SAF).



Les cultures intermédiaires sont des cultures semées entre deux cultures dites principales, sur une même parcelle, indique le groupe.



'De ce fait, elles ne requièrent pas de terres supplémentaires et n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine et animale, tout en étant sources de revenus complémentaires pour les agriculteurs' explique le groupe.



Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies et Avril évalueront donc l'ensemble la chaîne de valeur, depuis la sélection des variétés végétales jusqu'à la production de biocarburants.



Rappelons que l'Union européenne impose dès 2025 l'incorporation de 2 % de carburants durables dans l'aviation, avec un objectif de 70 % à l'horizon 2050.



'Ce projet constitue à la fois une opportunité de création de valeur pour le monde agricole et de sécurisation de la matière première nécessaire à la production de carburants aériens durables pour les industriels. Les SAF, contribuent à la transition énergétique de nos clients du secteur aérien et leur développement est au coeur de la stratégie de transition de notre Compagnie. ', a déclaré Valérie Goff, Senior Vice President Renewable Fuels & Chemicals de TotalEnergies.





