Emmanuel Macron annonce la construction d'un nouveau porte-avions pour 2038

Le président français Emmanuel Macron tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles
La France va se doter d'un nouveau porte-avions, a annoncé dimanche le président de la République Emmanuel Macron, à l'occasion d'un déplacement aux Emirats arabes unis pour célébrer les fêtes de fin d'année avec les forces françaises déployées à l'étranger.
"Conformément aux deux dernières lois de programmation militaire et après un examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions", a-t-il déclaré.
La décision de lancer ce programme a été prise cette semaine, a ajouté le chef de l'Etat.
La mise en service du porte-avions de nouvelle génération est prévue en 2038, a précisé la ministre des Armées Catherine Vautrin dans une publication sur X.
(Rédigé par Zhifan Liu)
