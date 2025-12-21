 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron annonce la construction d'un nouveau porte-avions pour 2038
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 15:30

Le président français Emmanuel Macron tient une conférence de presse lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, à Bruxelles

La France va se doter ‍d'un nouveau porte-avions, a annoncé dimanche le président de la ‌République Emmanuel Macron, à l'occasion d'un déplacement aux ​Emirats arabes unis pour ⁠célébrer les fêtes de fin d'année avec les ⁠forces ‍françaises déployées à l'étranger.

"Conformément ⁠aux deux dernières lois de programmation militaire et après un ​examen complet et minutieux, j'ai décidé de doter la ⁠France d'un nouveau ​porte-avions", a-t-il déclaré.

La décision de ​lancer ​ce programme a été prise ​cette semaine, ⁠a ajouté le chef de l'Etat.

La mise en service du porte-avions de nouvelle génération ‌est prévue en 2038, a précisé la ministre des Armées Catherine Vautrin dans une publication sur X.

(Rédigé par ‌Zhifan Liu)

Proche orient
Emmanuel Macron
2 commentaires

  • 15:53

    j ai décidé comme la palestine j ai décidé et l avis des Français il s en fou ?

