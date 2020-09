Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total vise le top 5 de la production d'énergie renouvelable Reuters • 24/09/2020 à 22:44









TOTAL VISE LE TOP 5 DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PARIS (Reuters) - Total se donne pour ambition de long terme de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables face au déclin anticipé de la consommation de pétrole, déclare son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien mis en ligne sur le site internet du Parisien. A l'horizon 2050, le groupe français se fixe pour objectif de produire 20% de pétrole, 40% de gaz et 40% de renouvelable contre respectivement 55% de pétrole, 40% de gaz, et moins de 5% d'électricité renouvelable aujourd'hui. "Total a ainsi l'ambition d'être dans le Top 5 mondial des producteurs d'énergies renouvelables", explique le dirigeant dans l'entretien. "Total va donc continuer à chercher du pétrole pas cher mais on n'investira plus dans des projets trop coûteux", ajoute-t-il. Total doit annoncer vendredi de nouveaux projets solaires en Espagne représentant une production supplémentaire de 3 gigawatts. Depuis le début de l'année, il a annoncé des projets d'électricité renouvelables représentant 12 gigawatts, soit l'équivalent d'une "dizaine de gros réacteurs nucléaires", explique Patrick Pouyanné, ajoutant que la société vise un doublement de ses capacités au cours des cinq prochaines années. Total s'est en outre engagé dans l'installation de bornes de recharge destinées aux voitures électriques avec la reprise cette semaine du réseau exploité par l'entrepreneur Vincent Bolloré (groupe Bolloré) à Londres après celle d'un réseau de 20.000 bornes à Amsterdam aux Pays-Bas. (Gwénaëlle Barzic et Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -2.27%