Spie: réalise l'acquisition de SD Fiber

(CercleFinance.com) - Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de SD Fiber, un spécialiste dans le domaine du FttX en Suisse et dans le sud de l'Allemagne.



SD Fiber est spécialisée dans le déploiement de réseaux de fibre optique jusqu'à la rue (FTTS), jusqu'au bâtiment (FTTB) et jusqu'au domicile (FTTH).



L'entreprise propose des solutions clés en main couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la planification et l'installation jusqu'à la mise en service, la maintenance et le dépannage.



SD Fiber emploie environ 340 collaborateurs. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros.



' Le développement de la fibre optique est essentiel pour les infrastructures numériques de demain. SD Fiber est très bien positionnée, tant sur le plan technique que sur le plan opérationnel, et s'appuie sur une équipe hautement qualifiée et engagée ', déclare Pierre Savoy, Directeur Général de Spie Switzerland, membre du comité de direction de Spie Germany Switzerland Austria.





