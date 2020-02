Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total va réduire ses coûts de plus de $1 md en 2023 comparé à 2020 Reuters • 06/02/2020 à 12:23









PARIS, 6 février (Reuters) - Total SA TOTF.PA : * VA RÉDUIRE SES COÛTS DE PLUS D'UN MILLIARD DE DOLLARS EN 2023 PAR RAPPORT À 2020 - DIRECTEUR FINANCIER Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Bate Felix)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.20%