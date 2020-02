Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total va entrer sur le marché solaire espagnol avec 2 GW de projets Reuters • 11/02/2020 à 09:52









11 février (Reuters) - Total TOTF.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * TOTAL VA ENTRER SUR LE MARCHÉ SOLAIRE ESPAGNOL AVEC UN PORTEFEUILLE DE 2 GW DE PROJETS * CRÉATION D'UNE COENTREPRISE AVEC POWERTIS POUR UN PORTEFEUILLE INITIAL DE PROJETS DE 800 MW * ACQUISITION D'UN PORTEFEUILLE DE PROJETS DE 1,2 GW DE SOLARBAY Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.71%