Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total va cesser le raffinage à Grandpuits, dit la CGT Reuters • 22/09/2020 à 13:13









(actualisé avec Total) PARIS, 22 septembre (Reuters) - Total TOTF.PA va annoncer jeudi l'arrêt de l'activité de raffinage traditionnel de sa raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne), a déclaré mardi à Reuters un représentant de la CGT. Selon Thierry Defresne, délégué syndical central CGT Total Raffinage Pétrochimie, la reconversion que le groupe pétrolier entend engager pourrait entraîner la suppression de 200 postes chez Total et de 800 autres chez les sous-traitants. "Personne ne perd son emploi chez Total lorsqu'il y a des évolutions industrielles", a toutefois assuré une porte-parole de Total. "A Carling ou la Mède par exemple, il n'y a eu aucun licenciement, mais des départs à la retraite et des mobilités internes vers d'autres sites de l'entreprise", a-t-elle ajouté. (Benjamin Mallet, avec Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.29%