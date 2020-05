Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total travaille à de nouveaux projets d'énergies renouvelables-PDG Reuters • 29/05/2020 à 11:01









PARIS, 29 mai (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de Total TOTF.PA , a déclaré vendredi lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe que: * TOTAL TRAVAILLE À DE NOUVEAUX PROJETS D'ÉNERGIES RENOUVELABLES QU'IL ANNONCERA AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES * TOTAL COMPTERA DÈS 2021 PLUS DE 8,5 MILLIONS DE CLIENTS RÉSIDENTIELS EN GAZ ET ÉLECTRICITÉ EN FRANCE, BELGIQUE ET ESPAGNE Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.86%