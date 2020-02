Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-Résultats stables au T4, $2 mds de rachats d'actions visés Reuters • 06/02/2020 à 08:16









PARIS, 6 février (Reuters) - Total TOTF.PA a publié jeudi des résultats stables au titre du quatrième trimestre 2019, malgré le recul des prix du pétrole, et a annoncé son intention de procéder à deux milliards de dollars de rachats d'actions dans un environnement à 60 dollars le baril. La deuxième compagnie pétrolière européenne par la capitalisation boursière, derrière Royal Dutch Shell RDSa.L , a également fait savoir dans un communiqué qu'elle visait environ 18 milliards de dollars d'investissements nets cette année (17,4 milliards en 2019) et une croissance organique de sa production supérieure à 2%. Total a enregistré un résultat net ajusté de 3,165 milliards de dollars (2,878 milliards d'euros) au quatrième trimestre et une production en hausse de 8% à 3,113 millions de barils équivalent pétrole par jour. Le groupe propose comme prévu un dividende de 0,68 euro par action au titre du quatrième trimestre, en hausse de 6%. Il a en outre annoncé jeudi l'extension de son partenariat avec le groupe indien Adani ADAG.NS , avec l'acquisition de 50% d'un portefeuille de 2 gigawatts (GW) de centrales solaires. (Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris 0.00%