Total rachète les parts de Tullow dans un champ en Ouganda pour 575 millions de dollars

The logo of French oil and gas company Total is seen in a petrol station in Paris LONDRES (Reuters) - Total a accepté jeudi de racheter la totalité des parts de Tullow Oil dans leur champ pétrolier conjoint en Ouganda pour 575 millions de dollars (près de 523 millions d'euros), a annoncé jeudi le groupe pétrolier britannique. Tullow, qui doit faire face à une dette d'environ 2,8 milliards de dollars, recevra 500 millions de dollars en numéraire et 75 millions supplémentaires une fois qu'une décision finale d'investissement sera prise sur le projet. (Shadia Nasralla, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +1.69% TULLOW OIL LSE +28.98%