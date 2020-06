Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total prend 51% d'un projet géant d'éoliennes en mer en Ecosse Reuters • 03/06/2020 à 17:30









TOTAL PREND 51% D'UN PROJET GÉANT D'ÉOLIENNES EN MER EN ECOSSE PARIS (Reuters) - Total a annoncé mercredi un accord avec le britannique SSE Renewables en vue d'acquérir une participation de 51% dans un projet de parc éolien en mer au large des côtes écossaises pour un montant pouvant atteindre 130 millions de livres (145 millions d'euros). D'une capacité de 1.140 mégawatts (MW) qui en fera le plus grand parc éolien en mer d'Ecosse, ce projet conçu pour couvrir les besoins énergétiques d'environ un million de foyers britanniques devrait commencer à produire de l'électricité dès la fin 2022, a précisé le groupe pétrolier dans un communiqué. Nommé Seagreen 1, il représente un investissement global d'environ 3,7 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros environ), a ajouté Total, qui indique avoir mis en place des financements externes pour près de 70% de sa part du projet. Le coût de la prise de participation de 51% de Total dans le projet s'élève à 70 millions de livres à la finalisation de la transaction, prévue d'ici le mois de juillet, auxquels s'ajoutent d'éventuels compléments de prix soumis à condition de performance pouvant aller jusqu'à 60 millions de livres. Seagreen 1 bénéficie de prix garantis dans le cadre d'un "contract for difference" (CFD) de 15 ans accordé par le gouvernement britannique portant sur 42% de sa capacité totale, 30% de cette capacité devant faire l'objet d'un autre CFD avec SSE. Il s'agit du premier projet d'éolien en mer posé de Total, qui est entré sur le marché de l'éolien flottant avec une participation de 80% dans le projet Erebus, situé en mer Celtique au Pays de Galles. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +2.48% SSE LSE +1.73%