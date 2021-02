Total : pas encore assez vert... mais encore sous-évalué en Bourse

(Crédits photo : Flickr - Stolk )

Le plafonnement de Total vers 37$ alors que le cours du Brent vient de renouer avec ses niveaux de fin février 2020 (le cours du « WTI » se situant environ 10% en-deçà de ses records de janvier 2020) démontre la poursuite de la décorrélation avec le prix du pétrole Brut.

A l'image de la plupart des majors pétrolières qui gravitent entre 25% et 55% en-deçà de leur niveau de la mi-février, Total se situe au milieu du peloton avec -33% (comme Exxon Mobil) tandis que l'Italien ENI et le néerlandais Royal-Dutch/Shell devraient reprendre plus de 50%.

Le groupe BP-PLC reste un peu à part puisqu'il lui faudrait doubler de valeur par rapport aux 254£ du 4 février pour renouer avec les 508£ du 8 janvier 2020 (le groupe affiche 5,7Mds$ de pertes sur l'année écoulée)... pourtant, le dividende est maintenu à 5,25$ en 2020.

Avec un dividende annuel de 2,64E (4 versements trimestriels de 0,66E et un prochain versement de 0,66E le 25 mars) pour un cours de 35E, le rendement de Total -légèrement supérieur à 7,5%- est assez comparable à celui de son homologue britannique ou celui d'Exxon-Mobil (7,7%) qui entend également maintenir son dividende, malgré une perte de -20,1Mds$, suite à l'imputation de lourdes dépréciations d'actifs.

Pour Total, le souci de rentabilité se situe moins du côté du cours du pétrole que de la dégradation des marges de raffinage et de la faiblesse des prix du gaz selon son PDG Patrick Pouyanné qui rappelle que « le point mort du cash organique est inférieur à 25 dollars le baril », c'est-à-dire très éloigné désormais du cours du Brent (59$) et du WTI (56$, à comparer avec une moyenne de 62$ en 2019, une différence de 10% qui n'est guère significative).

La production de pétrole tombée vers 2,9 millions de barils/jour au 3ème trimestre 2020 devrait progressivement se rapproche des 3 millions d'ici la fin du 1er semestre 2021, mais ce n'est pas sur le quantitatif que Total est attendu : c'est sur la transition vers un modèle multi-énergie et l'effort de décarbonation.

Patrick Pouyanné affiche ses ambitions dans l'énergie renouvelable, délaissant la stratégie axée jusqu'ici sur la hausse constante de la production de pétrole et de gaz.

Il veut augmenter de 50% les investissements de Total dans le renouvelable d'ici 2030 et baisser de 30% ses ventes de produits pétroliers (le groupe s'est complètement désengagé de l'exploitation du « shale oil » aux Etats Unis mais extrait encore 7% du pétrole « classique ») ce qui serait compensé par un doublement des ventes de GNL (gaz naturel liquéfié).

Pour 2025, Total vise une capacité de 35 GW (équivalent pétrole) dans le renouvelable (contre 25 visés jusqu'ici), puis une hausse de 10 GW supplémentaire à l'horizon 2030.

Total disposerait alors de 85 GW de capacités dans le renouvelable contre 50 pour BP, ce qui devrait favoriser un « rerating » du titre par rapport à ses concurrents européens et américains.

Enfin, Total vise la neutralité carbone d'ici 2050 comme le préconise l'Accord de Paris... mais cet engagement ne vaut que sur l'Europe alors que 60% de ses activités se situent dans des pays tiers et qu'il n'est pas question pour l'instant de ralentir ses opérations pétrolières et gazières en Afrique ou en Asie.

La question pourrait cependant se poser pour la Birmanie où Total est implanté depuis 20 ans et extrait 50% du gaz (offshore) consommé dans ce pays, une partie du surplus étant exporté vers le Thaïlande : le coup d'état militaire de fin janvier, presqu'ouvertement approuvé par la Chine qui évoque un simple « remaniement ministériel » pourrait amener Total à revoir sa stratégie si la sécurité de ses 250 salariés français devait être menacée (ce qui n'a jamais été le cas en 2 décennies, même sous le régime de la junte du début des années 2000).

Total continue de se déployer en Inde avec l'acquisition d'une participation minoritaire de 20% dans Adani Green Energy Limited (AGEL).

Cette opération marque le renforcement du partenariat avec l'indien Adani -entamé dès 2018- dans l'énergie à faible signature carbone : investissements dans les terminaux GNL, la distribution du gaz et les renouvelables en Inde.

Total et Adani ont élargi leur alliance dans les renouvelables avec l'acquisition par le groupe français de 50% du parc solaire en opération (2.5 GW) et de 20% du capital d'AGEL pour 2.5 Md$.

AGEL, c'est 14.6 GWde capacité dans le « renouvelable » dont 3 GW en opération, 3 GW en construction et 8.6 GW en développement.

L'inde illustre la nouvelle stratégie de Total de combiner le renouvelable (solaire, éolien) et le GNL pour décarbonner son portefeuille... et surtout décarbonner l'Inde, second consommateur de charbon de la planète derrière la Chine.

Dans le cadre de ses investissements dans les énergies renouvelables, Total investit tous azimut, même si l'Inde occupe une place de choix, et se renforce en Espagne dans le solaire et récemment dans l'éolien en devenant actionnaire à 20 % du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé au large de Gruissan / Port-La Nouvelle (région Languedoc).

Le plafonnement du titre Total sous 37E et sa sous-performance par rapport au CAC40 semble donc surtout lié à la structure des programmes d'achat indiciels et des ETF (priorité aux GAFAM, aux semiconducteurs, au luxe, aux matériaux de construction, etc.) qui marginalise depuis 7 ans le secteur pétrolier (en perte de vitesse spectaculaire au sein du S&P500) plutôt qu'à un impact négatif du prix de l'énergie (ce devrait être l'inverse) et le moment d'une bascule des valeurs cycliques vers des valeurs à rendement régulier n'est probablement plus très lointain.