La famille Pinault (Kering) réfléchit à ses options pour Puma, rapporte Bloomberg
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 16:04

Le logo de la société de vêtements de sport Puma est visible dans son magasin du centre commercial de Tbilisi, à Tbilisi



(Reuters) -La famille Pinault, propriétaire notamment du groupe de luxe français Kering, réfléchit à ses options au sujet de la marque allemande d'équipements de sport Puma, rapporte lundi Bloomberg News.

La famille Pinault détient déjà environ 29,3% de Puma via la holding Artemis SAS, selon les données LSEG.

L'action Puma s'envolait de plus de 16% vers 13h50 GMT tandis que le titre Kering gagnait 1,3%.

Contacté par Reuters, un porte-parole d'Artemis n'a pas souhaité faire de commentaires. Puma n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Preetika Parashuraman à Bangalore, Tassilo Hummel à Paris et Christina Amann à Berlin, édité par Blandine Hénault)

