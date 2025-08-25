Intel avertit que la participation du gouvernement US pourrait peser sur ses ventes et financements futurs

Intel INTC.O a déclaré lundi que la prise de participation de 10% par le gouvernement américain dans le fabricant de puces pourrait présenter des risques pour ses activités, notamment en affectant les ventes internationales et la capacité du groupe à recevoir d'autres financements gouvernementaux.

L'entreprise a détaillé de nouveaux "facteurs de risque" dans un document boursier après que le gouvernement a décidé de convertir les subventions gouvernementales en une participation au capital d'Intel, la dernière intervention extraordinaire du président Donald Trump dans le secteur des grandes entreprises américaines.

L’entreprise a déclaré qu’il n’était pas certain que cet accord incite d’autres entités gouvernementales à convertir leurs subventions existantes en participations au capital, ni qu’elles soient disposées à soutenir de futures subventions.

Les actions seront achetées avec les 5,7 milliards de dollars (4,87 milliards d'euros) de subventions non versées dans le cadre de la loi CHIPS de l’ère Joe Biden et les 3,2 milliards de dollars attribués à Intel pour le programme Secure Enclave, également accordés sous le président démocrate Joe Biden.

"Dans toute la mesure permise par la loi applicable," les obligations d'Intel au titre de la loi CHIPS seront considérées comme acquittées, à l'exception du programme Secure Enclave, selon le document.

La transaction devrait être finalisée le 26 août.

Les activités d’Intel en dehors des États-Unis pourraient également être affectées par le fait que le gouvernement américain est un actionnaire important, ce qui pourrait soumettre la société à des réglementations ou restrictions supplémentaires, notamment les lois sur les subventions étrangères dans d’autres pays, selon le document.

La société a également déclaré que les actions émises au profit du gouvernement américain à un prix inférieur à celui du marché actuel auraient un effet dilutif pour les actionnaires existants.

Le gouvernement achète les actions d’Intel avec une décote de 4 dollars par rapport au cours de clôture de l’action, qui s’élevait à 24,80 dollars vendredi.

La participation du gouvernement réduit également l’influence des autres actionnaires, tandis que les pouvoirs considérables qu’il détient sur les lois et réglementations affectant Intel pourraient limiter la capacité de la société à conclure des opérations profitables aux actionnaires, selon le document.

(Arsheeya Bajwa, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)