TOTAL: LES RÉSULTATS PLONGENT AU DEUXIÈME TRIMESTRE, LE DIVIDENDE RESTE STABLE PARIS (Reuters) - Total a publié jeudi des résultats en très net recul au titre du deuxième trimestre 2020, marqués par l'effondrement des prix et de la demande de pétrole dues au coronavirus, mais a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende. La compagnie pétrolière, qui propose un acompte trimestriel de 0,66 euro par action, a en outre réaffirmé dans un communiqué la "soutenabilité" de son dividende dans un contexte de prix du baril remonté autour de 40 dollars depuis début juin grâce aux quotas de "l'Opep+", à la baisse des productions d'hydrocarbures aux États-Unis et au Canada et à la reprise de la demande. "L'environnement pétrolier reste toutefois volatil compte tenu notamment de l'incertitude sur l'ampleur et la rapidité de la reprise de l'activité économique mondiale dans le contexte de la pandémie Covid-19", a cependant souligné Total. Le groupe a enregistré au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 126 millions de dollars (-96%) et une production en baisse de 4%, à 2,846 millions de barils équivalent pétrole par jour. Il accuse dans le même temps une perte nette part du groupe de 8,4 milliards de dollars, sous l'effet notamment de 8,1 milliards de dépréciations annoncées mercredi, tout en soulignant la bonne tenue de son cash-flow dans un "contexte historiquement difficile", à 3,6 milliards, et la "surperformance" de ses activités de négoce. Total a également confirmé que ses investissements nets seraient inférieurs à 14 milliards de dollars cette année, soit une baisse de 25% environ par rapport à ce qu'il prévoyait en février, ainsi que son objectif d'un milliard de dollars d'économies de coûts opératoires en 2020 par rapport à 2019. Le groupe a cependant de nouveau abaissé sa prévision de production pour 2020, à un niveau compris entre 2,9 et 2,95 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) contre 2,95 à 3 Mbep/j précédemment, tout en anticipant un point bas au troisième trimestre. (Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.14%